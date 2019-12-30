السعيدي: على دول الجوار إغلاق أجوائها أمام الطيران الليبي المتوجه إلى تركيا

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب علي السعيدي دول الجوار بغلق أجوائها أمام الطيران الليبي المتوجه إلى تركيا، قائلا إن هذا الطيران هو من يجلب الإرهابيين إلى البلاد.

السعيدي وفي تصريح خاص لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد أشار إلى أن مجلس النواب يبذل كل ما بوسعه للتصدي للتدخل العسكري التركي في ليبيا، مؤكدا أنه قد ان الأوان كي يتواصل مجلس النواب مع الدول الفاعلة لنقل حقيقة ما يحدث في ليبيا ومطالبتها بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

وكشف السعيدي عن زيارة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يوم العاشر من شهر يناير المقبل الى الولايات المتحدة.

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