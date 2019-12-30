كاجمان يستعرض قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة الليبية مع أعضاء مجلس الدولة

ليبيا – عقد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأحد اجتماع ضم كل من أعضاء مجلس الدولة بشير الهوش موسى فرج، عبدالقادر محمد، وكيل وزارة العدل للشؤون حقوق الإنسان خالد أبوصلاح ومستشار وزارة الخارجية لشؤون مجلس الأمن سفيان القبي.

الاجتماع استعرض وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحالة الليبية وعرض الخطة المقدمة من وزارة الخارجية للتصدي لتداول القضية الليبية لعرضها على حكومة الوفاق.

وشدد المجتمعون على جهود اللجنة المكلفة لمتابعة مخالفات حقوق الإنسان التي قدمت تقريرها عن الفترة من 4-4-2019م إلى 10-9-2019م وهي الآن بصدد استصدار تقريرها من الفترة 17-9-2019م حتى صدور التقرير الذي يتضمن توثيق كامل لخروقات حقوق الإنسان من وجهة نظر حكومة الوفاق.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماعاتها بشكل دوري بين ممثلي المجلس الرئاسي وممثلين عن وزارتي العدل والخارجية وأعضاء مجلس الدولة ودعوة أعضاء مجلس النواب الموازي في طرابلس لمتابعة مواضيع النقاش.

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