“الإدارة الذاتية لشمال سوريا” : هناك فائض في عدد المرتزقة الذين يمكن أن ترسلهم تركيا إلى ليبيا

ليبيا – أكد الناطق باسم ما يعرف بـ”مكتب العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” التابع للمعارضة للنظام السوري كمال عاكف أن إرسال مرتزقة تابعين لتركيا إلى ليبيا لم يفاجئ الكثيرين، موضحاً أن هؤلاء المرتزقة سملوا أنفسهم لتركيا وأن هناك فائضاً في عدد المرتزقة التي يمكن إرسالهم إلى دول أخرى والآن ليبيا.

عاكف وفي تصريحات خص بها صحيفة “الإتحاد” اليوم الاثنين قال إن هناك تداعيات على دول الجوار خاصة مصر لنقل هذه العناصر المرتزقة إلى ليبيا ما يضمن أن يتم نقل آخرين من جبهة النصرة، لافتاً إلى أن أردوغان مستمر في خلط المزيد من الأوراق والتدخل بكل قوة في المنطقة العربية وسيصدر المشاكل للخارج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية