ثلوج و”صفر درجة مئوية”.. كتلة باردة تقلب طقس ليبيا

تتأثر غالبية مناطق ليبيا بكتلة هوائية باردة من شمال شرق أوروبا تتسبب بانخفاض حاد في درجات الحرارة خاصة على المناطق الجبلية، وسط توقعات بوصولها إلى الصفر المئوي على مناطق المرتفعات والمناطق الصحراوية.

ومن المتوقع أن تتساقط أمطار متوسطة إلى جيّدة على المناطق الشمالية، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وحبات من البرد.

وبحسب ما ورد في النشرة اليومية للمركز الوطني للأرصاد الجوية، يُتوقّع أن تزيد غزارة الأمطار على بعض المناطق خاصة الساحلية ما يتسبب بتجمع المياه في الأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية واحتمال تساقط زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية .

وأشار المركز الوطني إلى أن تأثير السحب الممطرة سيتمد، الثلاثاء، لتشمل أغلب مناطق الجنوب الغربي، فيما ستتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم على أغلب مناطق الشمال والجنوب الغربي بين 11 و16 درجة مئوية.

وتتراوح درجات حرارة المناطق الجبلية بين 6 و10 درجة مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي بين 16 و18 درجة مئوية.

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