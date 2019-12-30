زعيم المعارضة التركية: لا نريد أن تسيل دماء جنودنا في الصحاري العربية

جدد رئيس حزب الشعب الجمهوري وزعيم المعارضة التركية، كمال أوغلو، تأكيده على رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وقال أوغلو، في تصريحات صحافية، “نواب الحزب سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا، هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع، تركيا لا تمتلك سياسات خارجية سليمة، نحن نحدد سياسة خارجية قائمة على مصالح الإخوان المسلمين”، بحسب تعبيره.

وأضاف أوغلو: “لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحاري العربية. ما هو الدافع وراء إرسال جنودنا لكي يسقطوا شهداء في صحاري العرب؟”.