لافروف: وقف العمليات العسكرية في ليبيا شرط أساسي لبدء الحوار

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وقف العمليات العسكرية في ليبيا شرط أساسي لبدء الحوار بين أطراف الصراع.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة الروسية موسكو.

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