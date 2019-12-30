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لافروف: وقف العمليات العسكرية في ليبيا شرط أساسي لبدء الحوار

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن وقف العمليات العسكرية في ليبيا شرط أساسي لبدء الحوار بين أطراف الصراع.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة الروسية موسكو.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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