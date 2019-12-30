حزب الخير التركي: نرفض إرسال اردوغان لجنودنا إلى ليبيا.. وهذه الخطوة ستشعل حرباً أهلية

ليبيا – أعلن المتحدث الرسمي باسم حزب الخير التركي يافوز آغير أوغلو رفض الحزب بصورة نهائية قرار إرسال الجنود الأتراك إلى الأراضي الليبية لما يتسبب ذلك في إشعال حرب أهلية في ليبيا.

المتحدث باسم حزب الخير أوضح وفقاً لما أورده موقع “تركيا الان” أمس الأحد ثقة الحزب في قوة تركيا وقدرتها على حماية حقوقها في البحر المتوسط من خلال طاولة المفاوضات وألا تتسبب في مخاطر تشعل الحرب الأهلية في ليبيا.

وأضاف:” اقترفنا خطأ بقلوبنا في سوريا، ودفعنا ثمن ذلك غاليًا فنحن نتحدث عن 40 مليار دولار خسارة واستقبلنا 4 ملايين لاجيء وأصبح هذا عبئًا لا يمكن تحمله”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية