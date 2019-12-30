الحزب الكردي في تركيا: أردوغان يريد التدخل في ليبيا لبيع المزيد من أسلحة صهره

ليبيا – أكد الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي سزائي تمالي أن نواب حزبه في البرلمان سيصوتون بـ”لا” على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، مستبقا اجتماعًا سيعقده وزير الخارجية مع أحزاب المعارضة اليوم الإثنين لإقناعهم بالتصويت لصالح القرارا.

تصريحات سزائي تمالي جاءت خلال اجتماع لحزبه أمس الأحد قبيل انطلاق جلسات البرلمان لهذا الأسبوع والتي من المنتظر أن يصدق خلالها على قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بناء على طلب حكومة الوفاق استنادًا إلى الاتفاق الموقع بين البلدين،وفقاً لما أوردته صحيفة “زمان”التركية.

سزائي تمالي قال:”لقد حان وقت المعارضة الحقيقية قرارات إرسال القوات العسكرية انتهاك لحقوق الشعوب لن نسمح بذلك”.

وأضاف متطرقا إلى رغبة حكومة العدالة والتنمية في إرسال قوات إلى ليبيا:”سنقول لا على التدخلات العسكرية في ليبيا كما قلنا من قبل في قرارات التدخل العسكري السابقة لقد حان وقت المعارضة الحقيقية قرارات إرسال القوات العسكرية انتهاك لحقوق الشعوب لن نسمح بذلك و إنهم يريدون تصديقا على القرار لأنهم يريدون بيع المزيد من السلاح يريدون أن يحقق بائعو السلاح الربح يريدون أن يحقق أصهارهم الربح (صهر أردوغان بيرقدار مالك شركة تصنيع الطائرات بدون طيار التركية)و يسخرون منا ويقولون هل تعلمون سعر الرصاص نحن لا نهتم بهذه الأسعار ونحن نريد أن ننتج الطعام نريد أن ننتج المستقبل”.

هذا ومن المقرر أن يجتمع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع قادة ثلاثة أحزاب المعارضة يوم الاثنين لإقناعهم بتمرير مذكرة تفويض إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا خلال الجلسة المتوقع عقدها هذا الأسبوع المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية