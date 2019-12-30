لافروف: روسيا ليست متأكدة من التزام الناتو باتفاقية الحظر الجوي فوق ليبيا إذا ما فرضت

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ليست واثقة من أن الناتو سوف يلتزم بالاتفاقيات إذا تم فرض منطقة حظر طيران فوق ليبيا، وأن الفكرة تذكرنا ببدء غزو الناتو للبلاد.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف: “فيما يتعلق بفكرة إعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، فإنها تذكرنا بشيء سيئ… لقد بدأ الناتو في قصف ليبيا بعد اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا بإعلان منطقة حظر طيران فوق ليبيا، والصلاحية الوحيدة التي أقرها مجلس الأمن هي أمر الدول المعنية بتأمين منطقة حظر الطيران”.

ووفقا للوزير الروسي، فإن الزملاء من حلف الناتو قد فقدوا مصداقيتهم مرة أخرى كشركاء قادرين على التفاوض، واستفادوا من هذا القرار من أجل البدء في قصف الأراضي الليبية.

وأضاف لافروف: “… لا نستطيع أن نثق مرة أخرى في التزام الشركاء في الناتو باتفاق كهذا. لذلك، يبدو لي أن الأفضل التأكد من تأثير جميع اللاعبين الدوليين، دون استثناء، على الأطراف الليبية في اتجاه واحد – وهو الوقف الفوري للأعمال القتالية، وإعلان وقف إطلاق النار والاتفاق فيما بينهم”.

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