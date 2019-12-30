موسكو: الحل في ليبيا بوقف إطلاق النار دون شروط

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الاثنين إن بلاده ترى أنه يجب البدء بوقف القتال في ليبيا فورا بدون أي شروط، وأن هذا الفعل هو شرط أساسي لاستئناف العملية السياسية في ليبيا، وعودة كل الأطراف إلى طاولة الحوار بدون أي شروط أو تعقيدات، معتبرا أن هذا هو الحل الذي ينتج عنه وقف القتال الدائر في ليبيا منذ أشهر.

وبحسب الوزير الروسي لافروف الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي بدأ زيارة العاصمة الروسية موسكو ليل الأحد، فإن موسكو باتت قلقة من تداول أفكار لفرض منطقة حظر طيران جوي في الأجواء الليبية، مجددا دعوته للأطراف الليبية بالعمل فورا على وقف إطلاق النار واستئناف الحلول السياسية والدبلوماسية.

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