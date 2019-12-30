“التجارة والتنمية” يُطوّر خدماته بـ”ديجيتال بنك”

أطلق مصرف التجارة والتنمية مع بداية العام الجديد خدمة جديدة تدعى “ديجيتال بنك” في إطار تطوير الخدمات السابقة وإضافة خدمة متميزة وحديثة.

وتعمل هذه الخاصية على طلب فتح حساب جديد وطلب فتح حساب فرعي إلى جانب معرفة كل حركات الحساب على مدار العام بالإضافة إلى شراء بطاقات الدفع المسبق لجميع مشغلي الاتصالات في ليبيا وبكافة الفئات.

وتضيف هذه الخدمة إمكانية تحويل بطاقات الدفع المسبق لهواتف العملاء وهواتف غيرهم كما أنها تضيف قائمة الحوالات الداخلية ومعرفة شبكة المصرف وآلات السحب الذاتي.

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