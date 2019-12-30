حكومة الوفاق الليبية تنفي وصول جنود سوريين إلى طرابلس لدعم قوات فايز السراج

نفت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج أنباء وصول مقاتلين سوريين إلى طرابلس الليبية عبر تركيا لدعم حكومة الوفاق. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا تسجيلا مصورا يظهر عددا من الجنود وهم يتحدثون اللهجة السورية ويدعون انتماءهم إلى الجيش الوطني السوري. وفي حين صرحت حكومة الوفاق أن الفيديو تم تصويره في إدلب السورية، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان صحة المقطع مشيرا إلى وصول ما لا يقل عن 300 مقاتل سوري إلى طرابلس.

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