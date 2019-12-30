أمن شحات تحذر سائقي المركبات من القيادة بسرعة عالية لسوء الأحوال الجوية

شحات 30 ديسمبر 2019 (وال) _ حذرت مديرية أمن شحات اليوم الإثنين، سائقي المركبات من سكان المدينة والمدن المجاورة، من القيادة بسرعة عالية، وذلك لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المنطقة هذه الأيام.

و ناشد الناطق باسم المديرية حسن بواكريم عبر صفحته الشخصية “بفيسبوك”، السائقين لتخفيف السرعة وإعطاء أولوية الطريق لمستحقيها.

وأكد بوأكريم أنه في مثل هذه الأجواء تنخفض مستويات الرؤية الأفقية، وتطفو الزيوت على الطرقات المعبدة، مما يتسبب في إنزلاق السيارات، بالإضافة لوجود مستنقعات من مياه الأمطار على جوانب الطريق.

وطالب بواكريم من المواطنين عدم الخروج في مثل هذه الظروف إلا في حالة الضرورة القصوى.

وأشار إلى أن وقوع الحوادث على الطريق العام يأتي نتيجة تهور عدد من السائقين، وتهالك البنية التحتية للطرق، وعدم وجود علامات دالة على جوانب الطريق. (وال _ شحات) ع ع / ه ع

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