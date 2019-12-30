الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية تقوم بجولة تفقدية لمكاتب الهيئة في (الغريفة، بنت بيه، أوباري)

بنت بية 30 ديسمبر 2019 (وال) – قامت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، السبت الماضي، بزيارة تفقدية إلى مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنت بية، وصندوق الزكاة بنت بية، وذلك لبحث المشاكل والعراقيل التي تعترض عمل المكتبين، ومحاولة حلحلة تلك العراقيل.

و في السياق، قام مدير الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة، والوفد المرافق له، بزيارة مدينة أوباري خلال الأسبوع الماضي.

هذا و تم خلال الجولة التي تقوم بها الهيئة العامة للاوقاف والشؤون الاسلامية منذ وصولها للجنوب الليبي ، بزيارة أقدم مسجد بمدينة أوباري والمسمى مسجد الحسيني، وزيارة مسجد معاذ بن جبل، ثم مسجد الأنصار بحي الأنصار، ومسجد بلال بن رباح بالمشروع.

و أطلعت الهيئة العامة للأوقاف، على إحتياجات تلك المساجد من إتمام البناء لبعضها، ونقص السجاد للبعض الأخر، وإجراء الصيانة للمساجد الأخرى.

وفي ذات الشأن، قام مدير الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة، الخميس الماضي، بزيارة لمدينة الغريفة بمقر ديوان المجلس البلدي للمدينة.

و ناقش رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية أثناء الاجتماع، مجالات التعاون بين القطاعات الأخرى في البلديات، ومحاولة حلحلة تلك المشاكل.

وحضر الاجتماع كلا من مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية الغريفة، و مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بنت بية، ومدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية أوباري، و مدير صندوق الزكاة الغريفة، إلى جانب مدير صندوق الزكاة بنت بيه، و مدير صندوق الزكاة أوباري، و عميد بلدية الغريفة و عميد بلدية بنت بية، و مخاتير المحلات وأعيان وحكماء تلك المناطق، والسادة ممثلي القطاعات بتلك البلديات.

و خلال الاجتماع تم مناقشة المشاكل التي تعترض كل من مكاتب أوقاف الغريفة، وبنت بيه، وأوباري، وكذلك مكاتب صناديق الزكاة بتلك المناطق. (وال _ بنت بية) م ن / ه ع

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