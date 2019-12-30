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ميركل تبحث مع إردوغان وبوتين «الحل الدبلوماسي للأزمة الليبية»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الجهود الرامية إلى «التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الليبي خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين».

وقالت الحكومة الألمانية في بيان اليوم الإثنين، إن المكالمتين شهدتا «الاتفاق على الحديث مرة أخرى لتعزيز الجهود الدبلوماسية»، حسب وكالة الأنباء «رويترز».

ويوم السبت الماضي، حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وتحولها إلى سورية أخرى، مضيفا: «إذا أصبحت ليبيا اليوم مثل سورية، فإن الدور سيأتي على الدول الأخرى في المنطقة».

وتابع «علينا القيام بكل ما يلزم لمنع انقسام ليبيا وانزلاقها إلى الفوضى، وهذا ما نفعله، فنحن نتعامل مع الحكومة المشروعة هناك»، مشددا على أهمية الاتفاق العسكري والأمني الذي وقعته تركيا مع ليبيا.

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وأعلن إردوغان الأسبوع الماضي، أن حكومته قررت السعي للحصول على موافقة من البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق في طرابلس. وسيجتمع أوغلو مع ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة اليوم الإثنين، ومن المتوقع أن يناقش البرلمان التشريع خلال الأسبوع المقبل.

ووقعت أنقرة اتفاقين منفصلين الشهر الماضي مع حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، أحدهما بشأن التعاون الأمني والعسكري والآخر يتعلق بالحدود البحرية في شرق البحر المتوسط.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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