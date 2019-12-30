مديرية أمن شحات تحذر السائقين من الخروج إلا للضرورة نتيجة سوء حالة الطقس

حذرت مديرية أمن شحات اليوم سائقي المركبات من سكان المدينة والمدن المجاورة من القيادة بسرعة عالية، وذلك لسوء الأحوال الجوية التي تمر بها المنطقة هذه الأيام، بحسب بيان صادر عن الناطق باسم المديرية حسن بواكريم، موكدا أنه في مثل هذه الأجواء تنخفض مستويات الرؤية الأفقية وتطفو الزيوت على الطرقات المعبدة، ما يتسبب في انزلاق السيارات، بالإضافة إلى وجود مستنقعات من مياه الأمطار على جوانب الطريق.

وحذرت المديرية المواطنين من الخروج في مثل هذه الظروف إلا في حالة الضرورة القصوى، مشيرة إلى أن وقوع الحوادث على الطريق العام يأتي نتيجة تهور عدد من السائقين، وتهالك البنية التحتية للطرق، وعدم وجود علامات دالة على جوانب الطريق.

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