رمزي آغا: مركزي طرابلس رفض بيع العملة الأجنبية لمصرف الوحدة فهل سيرفض طلبات الرئاسي لسداد مكافآت المرتزقة السوريين؟!

البيضاء-العنوان

كشف رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي آغا، أن المصرف المركزي بطرابلس رفض بيع العملة الأجنبية لمصرف الوحدة لتغطية التزامات نتيجة قبوله مستندات برسم التحصيل حسب الأعراف المصرفية المنظمة لهذا النوع من العمليات الخارجية.

وفي بيان عبر صفحته الرسمية بـ فيسبوك أكد آغا بأن مدير إدارة الرقابة على المصارف بمركزي طرابلس طالب مصرف الوحدة بسداد القيمة من موارده المصرفية الذاتية.

وقال آغا متسائلا: “هل سيرفض مركزي طرابلس طلبات الرئاسي وزارة الداخلية من العملة الأجنبية لسداد مكافآت المرتزقة السوريين الذي جلبهم أردوغان إلى طرابلس والتي تقدر بـ 5000 دولار شهريا ويطلب سدادها من مواردهم الذاتية أم سيسعى لتوفيرها نقدًا؟!”.