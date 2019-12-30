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البرلمان التركي يتسلّم اليوم مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الخارجية التركية: مشروع القانون الذي يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا سيقدم اليوم للبرلمان

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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