معالي وزيرة الشؤون الإجتماعية بالحكومة المؤقتة تزور جمعية “أصدقاء المعاقين ذهنيا” في بنغازي 

بنغازي 30 ديسمبر 2019 (وال) _ قامت معالي وزيرة الشؤون الإجتماعية بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتورة فتحية علي حامد، بزيارة ميدانية لجمعية “أصدقاء المعاقين ذهنيا” في بنغازي.

ورافق معالي الوزيرة في زيارتها أمس الأحد، ممثلة عن إدارة التنمية الأسرية بالوزارة الأستاذه أوريده البرعصي، و ممثلة عن الشؤون الفنية والمشروعات بالوزاره المهندسة فريال الفيتوري، حيث كان في إستقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد محمد سعيد الورفلي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

و شملت الزيارة للفصول التعليمية والتأهيلية للفتيات والشباب، وفصول التدخل المبكر للأطفال الصغار، وقسم التدبير المنزلي، وكذلك معمل الحاسوب، والتعرف على ما يقدم من خدمات تعليمية وتأهيلية، حيث قدم رئيس الجمعية شروحا وافية حول المناهج التعليمية والفئات العمرية المستهدفة، وكذلك البرامج التأهلية لجميع الفئات العمرية.

وأشاد رئيس الجمعية بدور رئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي السيد أحمد بريدان، الذي ساند جهود الجمعية في توفير الكوارد المتخصصة والمؤهلة.

هذا وقدم الفريق الموسيقي للجمعية عدد من الفقرات الغنائية الوطنية والإنسانية التي لاقت إستحسان الضيوف.

ومن جهتها، أبدت معالي الوزيرة إعجابها بما يقدم من خدمات للأطفال والشباب والفتيات من ذوي الإعاقه، وذوي متلازمة الداون.

وفي ختام الزيارة، قدم طلاب جمعية “أصدقاء المعاقين ذهنيا” بنغازي (درع العطاء) لمعالي الوزيرة تقديرا وعرفانا بعطاءها في المجال الإنساني. (وال _ بنغازي) م ك / ه ع

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