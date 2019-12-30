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باشاغا يوجه بتسهيل استخراج جوازات السفر ومراعاة المرضى وكبار السن

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجه وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين بضرورة تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ضوابط معدة لهذا الشأن.

وأعطى باشاغا، خلال لقائه مسؤولي مصلحة الجوازات والجنسية، تعليماته بتطوير نظام جواز السفر من خلال لجنة تشكلت بهذا الخصوص، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وطالب الوزير خلال اللقاء بمراعاة ظروف المواطنين، من خلال استخراج الجوازات العاجلة للمرضى وكبار السن.

من جهتهم، أعطى المشاركون في الاجتماع شرحا حول عمل لجنة تطوير جواز السفر، حيث ثمّن باشاغا جهود مصلحة الجوازات من أجل خدمة المواطن الليبي في الداخل والخارج.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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