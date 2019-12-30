زعيم المعارضة التركية: نرفض قتل جنودنا في ليبيا

أكد رئيس حزب الشعب الجمهورى وزعيم المعارضة التركية، كمال قليجدار أوغلو، رفضه إرسال قوات تركية إلى ليبيا .. مشيرًا إلى أن نواب حزبه سيقفون ضد تمرير مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا.

وقال قليجدار أوغلو، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين – “إن هذه السياسات الخارجية ستجلب لتركيا الضرر وليس النفع، وفق ما ذكر موقع صحيفة “زمان التركية”.

وانتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، السياسات الخارجية التركية لأردوغان القائمة على إرضاء الإخوان، مستهجنا تجميد دور وزارة الخارجية، فى إدارة شؤون السياسات الخارجية للبلاد، واستبدالها ببعض الأشخاص فقط من جماعة الإخوان.

وشدد زعيم المعارضة على أن تركيا ملزمة بأن تكون قوية فى المنطقة، ولكن عليها أن تعقد لقاءات بين الطرفين، وأن تكون الطرف الذى يحقق السلام. وقال قليجدار أوغلو: “لا نريد أن تسيل دماء جنودنا على الصحارى العربية. ما هو الدافع وراء إرسال جنودنا لكى يسقطوا شهداء فى صحارى العرب؟”.