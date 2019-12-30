أعرب رئيس المجموعة الإيطالية للاتحاد البرلماني الدولي، بيير فيردناندو كازيني عن الأمل بأن يكون لدى البعثة الاوروبية بقيادة الممثل السامي للسياسة الخارجية والامن في الاتحاد الاوروبيجوزيف بوريل، التي ستزور ليبيا في السابع من يناير المقبل، “خطة واضحة” بشأن تجاوز الازمة السياسية والصراع العسكري الدائر هناك.

وبحسب آكي قال كازيني، العضو في مجلس الشيوخ الايطالي، “آمل أن يتوجه وزراء الخارجية الأوروبيين بأفكار واضحة وألا يقتصروا على النوايا الحسنة لقد فاتنا الوقت بالفعل إما أن تستقيظ أوروبا وإيطاليا أو تضيع ليبيا”.

واضاف كازيني “ينبغي أن يكون لدى بوريل، الوزير (لويجي) دي مايو والوزراء الآخرين خطة واضحة، وإلا فمن الأفضل أن يظلوا في بلدانهم. يحدوني الآمل أن تكون هذه المهمة علامة على إرادة أوروبية موحدة”.

ومن المزمع أن تستضيف العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الاثنين اجتماعا بشأن الازمة الليبية يضم مسؤولين رفيعي المستوى للدول الاوروبية الاربع (إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) التي سيرافق وزراء خارجيتها بوريل في زيارته إلى ليبيا.