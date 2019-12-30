مصر وإيطاليا تتفقان على رفض التدخلات العسكرية في ليبيا
القاهرة-بوابة افريقيا الاخبارية |
30 December, 2019
بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي“لويجي دي مايو”تطورات الوضع في ليبيا.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةالمصريةالمُستشار أحمد حافظ إن الجانبين بحثا هاتفيا مستجدات الأوضاع في ليبيا.
وأكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.
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