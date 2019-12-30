اشتباكات عنيفة وقوات الجيش الوطني تدخل أكبر أحياء طرابلس.. اخر التطورات

أكد مصدر عسكرى من الجيش الليبى، وقوع اشتباكات عنيفة، اليوم الخميس، بين الجيش الوطنى الليبى وقوات الوفاق في محور مشروع الهضبة جنوب طرابلس.

وبحسب مصادر مطلعة فإن قوات الجيش الوطني تسعى لإقتحام حي أبو سليم، أكبر أحياء طرابلس وأقربها إلى قلب العاصمة.

وقالت المصادر ان وحدات عسكرية من اللواء التاسع واللواء 73 وكتيبة العاديات واللواء 128 تتقدم على مشارف منطقة أبوسليم.

وأوضح المصدر أن قوات الجيش تفرض سيطرتها على محور طريق المطار وسط كثافة نارية تشهدها المنطقة وتواصل تقدم وحدات الجيش ودخولها اليوم إلى محور أبو سليم المتاخم لقلب العاصمة.

واضافت المصادر أن دبابات وراجمات الوفاق تطلق صواريخها بشكل مكثف منذ أكثر من ساعة وتنطلق من شارع ولي العهد في الكريمية لإستهداف تجمعات الجيش في طريق المطار في محاولة منها لوقف تقدم القوات المسلحة نحو منطقة ابوسليم.

واشارت مصادر محلية إلى قيام هاوزر موجه متواجد في مطار معيتيقة بإطلاق عدة قذائف نحو تمركزات الجيش الوطني في طريق المطار.

وبحسب المصادر فإن إشتباكات قوية اندلعت في محور التوغار.

ونقلت مصادر محلية قيام قوات الوفاق بنقل عدة حافلات نقل تحمل مقاتلين سوريين نحو جبهات القتال.

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