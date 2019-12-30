دويتشه فيله : انقسامات الاتحاد الأوروبي إزاء ليبيا تشعل الصراع

نشرت قناة دويتشه فيله الألمانية تقريرا حول انقسام الاتحاد الأوروبي إزاء النزاع في ليبيا وكيف ينعكس هذا الأمر على تفاقم معاناة الشعب الليبي ويساهم في تأجيل حل الصراع في ليبيا.

وقالت قناة دويتشه فيله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يدعم عسكريا حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها – التي تعترف بها الأمم المتحدة – في قتالها ضد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وإذا وقع البرلمان التركي على اقتراحه في الأيام القليلة المقبلة فقد يحصل أردوغان على رغبته.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011 كانت البلاد في حالة اضطراب. واليوم تنقسم البلاد بين معسكرين متنافسين: حكومة الوفاق الوطني المعترف بها على نطاق واسع والتي تدعمها الأمم المتحدة برئاسة رئيس الوزراء فايز السراج في طرابلس ، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفةحفتر وتسيطر قوات الجيش الوطني الليبي على شرقي ليبيا وتدعمه دول من بينها مصر والإمارات العربية المتحدة وروسيا.

حفتر يريد السيطرة

وفي أبريل شنت الجيش الوطني الليبي هجومًا على العاصمة. وقالت قواته إنها الآن على بعد 10 كيلومترات فقط من وسط طرابلس. ولا تتمتع حكومة الوفاق الوطني التابعة لرئيس الوزراء سراج بالسيطرة الكاملة حتى على العاصمة نفسها وتعتمد أيضًا على دعم مختلف الميليشيات التي لديها بدورها أجندة خاصة بها. ووفقا للأمم المتحدة قتل أكثر من 280 مدنيا وتشرد أكثر من 140 ألف شخص منذ بدء الصراع في طرابلس.

وفي نوفمبر أبرم السراج صفقة مع أنقرة مما سمح لتركيا بإرسال وحدات جوية وبرية وبحرية وكذلك أسلحة إلى البلد المنكوب بالحرب. تقول كلوديا جازيني من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات “السراج يريد البقاء في السلطة، ولهذا السبب يعتمد على مساعدة تركيا”. لكنها ترى أن هذا يعني أن “المعركة على العاصمة ستتصاعد”.

أوروبا منقسمة بشأن ليبيا

يريد الاتحاد الأوروبي التوسط لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقالت جازيني إن مؤتمر السلام المزمع عقده في يناير 2020 في برلين من غير المرجح أن يؤدي إلى تقدم كبير. وقالت الخبيرة -التي عملت لفترة كمستشارة إلى غسان سلامة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا- “بالنظر إلى الوضع الحالي، فمن غير المرجح أن ينهي مؤتمر السلام القتال”. إنها على يقين من أن حفتر سيرفض المحادثات ويسعى بدلاً من ذلك إلى تولي السلطة بأي ثمن. وقالت جازيني إنه سيواصل هجومه لأطول فترة ممكنة شريطة مواصلة حلفائه دعمهم العسكري.

ولزيادة تعقيد الأمور تنقسم الدول الأوروبية حول أي جانب إلى آخر في الصراع الليبي. وفي حين أن إيطاليا ودول أخرى تدعم السراج انحازت فرنسا إلى حفتر. ويشك المحلل الليبي محمد فؤاد في أن الاتحاد الأوروبي سوف يلعب دورًا حاسمًا في شؤون بلاده لأن “الاتحاد الأوروبي لا يمكنه ممارسة الضغط على حفتر”. وقال إن التكتل ليس لديه ما تقدمه لحكومة السراج إلى جانب الدعم السياسي.

طرابلس ليس أمامها خيار

توافق جازيني إلى حد كبير. وتقول إن هناك دعوات إلى “طرابلس لإنهاء الحرب، لكنها –حكومة الوفاق- لا تتلقى أي مساعدة فعلية من الاتحاد الأوروبي”.

وهذا هو الأساس الذي يبرره السراج لصفقته مع تركيا. وقالت لصحيفة كورييري ديلا سيرا الايطالية اليومية انه طلب ايضا أسلحة من ايطاليا لكنه لم يتلق ردا. وأضاف السراج أن “أي شخص ينتقدنا يجب أن يفكر فيما كان سيفعله في مكاننا – سوف يدرك أنه ليس لدينا بديل”.

الصفقة الليبية التركية تثير انتقادات

ولقد أثار التعاون العسكري بين السراج وتركيا انتقادات كبيرة. وأوضحت جازيني “لقد توصلت تركيا أيضًا إلى اتفاق مع حكومة الوفاق بشأن السيطرة على مياه البحر الأبيض المتوسط”. ووتأكد أن الأوروبيين “يعتبرون ذلك خرقًا للقانون اليوناني”.

وبالنسبة لأردوغان في الوقت نفسه تمثل ليبيا مسرحًا آخر حيث يمكن أن يتنافس من أجل التفوق الإقليمي ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وكلهم يدعمون المشير حفتر.

والتدخل العسكري التركي الفعلي في ليبيا وفقًا لجازيني يمكن أن يزيد من تصعيد المعركة على طرابلس. وتكشف جازيني أنه بينما لا يمكن للاتحاد الأوروبي إيقاف حفتر، فإنه يمكن أن يعمل على تخفيف حدة الصراع. وهذا يمكن أن يتحقق في رأيها عن طريق جعل الحلفاء في كلا المعسكرين يتوقفون عن توريد الأسلحة.