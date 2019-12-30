ألمانيا تبحث مع روسيا وتركيا الأوضاع في ليبيا

بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الليبي خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تعتزم بلاده إرسال قوات إلى ليبيا.

وبحسب رويترز ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين أن ألمانيا تتابع “بقلق شديد” التقارير عن خطط تركيا العسكرية في ليبيا. وحث كل الأطراف المعنية على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام الحظر الدولي على تصدير الأسلحة إلى ليبيا وتكثيف المساعي للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة ”تم الاتفاق على الحديث مرة أخرى لتعزيز الجهود الدبلوماسية“ مضيفا أن ميركل بحثت أيضا التطورات في سوريا مع أردوغان وبوتين خلال المكالمتين اللتين أجريتا أمس الأحد.

وحذر وزير الخارجية التركي من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وتحولها إلى سوريا أخرى، في الوقت الذي سعى فيه لتسريع وتيرة إصدار تشريع يسمح لأنقرة بإرسال قوات إلى ليبيا.