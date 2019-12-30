داخلية الوفاق تبحث تدريب منتسبيها

التقى وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا اليوم الاثنين مع مدير الإدارة العامة للتدريب ومدير كلية ضباط الشرطة ومدير أكاديمية الشرطة للدراسات العليا بالعاصمة طرابلس.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع بحث مجالات التدريب وتطوير مناهج التدريب لمنتسبي وزارة الداخلية من خلال أكاديمية الشرطة للدراسات العليا والإدارة العامة للتدريب.

وشدد الوزير خلال هذا الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتدريب وتطوير منتسبي وزارة الداخلية ومواكبة المناهج العصرية التي تدرس في مختلف أكاديميات الشرطة في العالم.

ونبه الوزير إلى ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون الأمني مع مختلف دول العالم الأمر الذي سيطور من كفاءة منتسبي الوزارة على كافة الأصعدة.