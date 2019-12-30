طرح الأحمال يُنغّص على أهالي باطن الجبل

شهدت مناطق باطن الجبل، حالة إظلام تام، في بدر وتيجي وأولاد طالب، منذ يوم أمس، بسبب عطل فني، في أحد الخطوط الكهربائية، بمحطة الرويس والمغذية لمحطة 66 تيجي.

ويبذل فنيو الشركة العامة للكهرباء في المنطقة، جهوداً حثيثة لإصلاح العطل وإرجاع التيار الكهربائي وتفادي الأعطال، التي لجأ بسببها بعض الأهالي للاعتماد على المولدات الكهربائية في المنازل والمحال التجارية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء، قد أعلنت مؤخرا أن القيمة التقديرية للأضرار التي لحقت بمكوناتها بلغت حوالي 188 مليون دينار، جراء القتال الدائر في طرابلس.

وأوضح مدير دائرة الشؤون الفنية والمتابعة بإدارة التركيبات بالشركة، المهندس نوري كرواط، أن القيمة التقديرية للأضرار جاءت كالتالي: شبكة التوزيع والإنارة العامة (120.797.970)، وشبكة الجهد المتوسط 66/ 30 كيلو فولت (34.024.136)، وشبكة نقل الطاقة (33.298.060).

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