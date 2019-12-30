قوات الجيش الليبي تحبط هجوما انتحاريا بأحزمة ناسفة لإرهابيين إثنين حاولا ان يخترقا صفوف الجيش بمحور بوسليم
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شغل دواعش درنة الجيش الوطنى مدرب عليها جيدا اى واحد يقترب اضربوه بالنار فورا ليذهب لجهنم فورا
هذا دليل نصر على الإرهابيين….
فعندما يسحق كلاب الإرهاب ميدانيا يلجأون إلى تفجير أنفسهم…
إلى الأمام يا ابطال الجيش الوطنى الليبى لا توقفوا هجومكم إلا بعد أن تطأوا باقدامكم اعناق الارهابيين و تطهروا بطرابلس من رجسهم و عفنهم و خيانتهم
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