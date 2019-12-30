أردوغان يوقع مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا

وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، على مذكرة إرسال قوات تركية إلى ليبيا، علما أنه قد تم تسليم المذكرة للبرمان على ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

ودعا رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، قد قال إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا ستحال للبرلمان اليوم مذيلة بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ومن المنتظر أن يقدم الحزب الحاكم في تركيا، مقترحا للبرلمان للحصول على تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا، في خطوة مستعجلة حيث كان من المقرر أن ينظر البرلمان في هذا الطلب يومي 8 و9 يناير.