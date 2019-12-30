انخفاض درجات الحرارة يصل إلى الدرجة “صفر” في بعض مناطق البلاد

طرابلس-العنوان

تشهد غالبية مناطق البلاد انخفاضا ملحوظا وحادا في درجات الحرارة، نتيجة كتلة هوائية باردة من شمال شرق أوروبا، وتؤثر على غالبية المناطق خصوصا المناطق الجبلية، مع سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على غالبية مناطق الشمال، تصحبها أحيانا خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد متوقع أن تكون غزيرة على بعض المناطق خاصة الساحلية مما قد يتسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

وبحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية يمتد تأثير السحب الممطرة غدا الثلاثاء لتشمل غالبية مناطق الجنوب الغربي، إذ ستتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الإثنين على غالبية مناطق الشمال والجنوب الغربي بين 11 و16 درجة مئوية، وعلى المناطق الجبلية بين 6 و10 درجات مئوية، بينما تتراوح على مناطق الجنوب الشرقي بين 16 و18 درجة مئوية، وتنخفض بشكل كبير خصوصا على مناطق المرتفعات والمناطق الصحراوية، حيث تصل على بعض هذه المناطق إلى درجة صفر مئوي.

وتشهد مناطق رأس جدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة على غالبية المناطق، تكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق، تصحبها سحب رعدية مع هطول حبات البرد، مما يتسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 11 و15 درجة مئوية، وبين 6 و10 درجات على المناطق الجبلية، وتصل إلى الصفر المئوي على بعض المناطق الجبلية الليلة وغدا.

بينما تشهد مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة سقوط أمطار متوسطة إلى جيدة من حين لآخر على غالبية المناطق، وتكون غزيرة أحيانا على بعض المناطق، قد تصحبها سحب رعدية مع هطول حبات البرد.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة بين 13 و16 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وفي الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا على غالبية المناطق، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 12 و15 درجة مئوية، وقد تصل إلى الصفر المئوي على بعض المناطق الليلة وغدا.

أما في الكفرة والسرير وتازربو تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية.