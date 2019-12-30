باشاغا يوجه بتسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين

التقى وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا خلال لقاءه برئيس ونائب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ورئيس لجنة تطوير نظام جواز السفر ورئيس مكتب الجنسية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن باشاغا أكد على ضرورة تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ضوابط معدة لهذا الشأن وأعطى تعليماته بضرورة تطوير نظام جواز السفر من خلال لجنة تشكلت بهذا الخصوص.

وطالب الوزير خلال هذا اللقاء مسؤولي المصلحة بمراعاة ظروف المواطنين من خلال استخراج الجوازات العاجلة للمرضي وكبار السن.

وأعطى المشاركون في الاجتماع شروحاً وافية للوزير حول عمل لجنة تطوير جواز السفر باعتباره وثيقة مهمة لليبيين تحافظ على هيبتهم ومكانتهم خلال تنقلهم داخل دول العالم أجمع.