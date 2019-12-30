الزائدي: التدخل التركي في ليبيا ربما يطيل أمد الحرب

أكد امين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزائدى التدخل التركي في ليبيا لن يغير الموازين لكنه ربما يطيل أمد الحرب.

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “التدخل التركي لن يغير الموازين لكنه ربما يطيل أمد الحرب، فالإخوان يخوضون معركتهم الفاصلة من أجل البقاء في ليبيا وربما في شمال أفريقيا” مضيفا “تحذيرات باش أغا بأن الجيش بقيادة المشير حفتر سيجتاح تونس والجزائر، صحيحة بالنسبة له فهو يتحدث على مخاطر تطهير طرابلس على بقاء الإخوان في تونس وعلى مستقبلهم في الجزائر”.