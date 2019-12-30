الجالية السورية في طبرق ترفض إرسال تركيا لمرتزقة باسم الشعب السوري لقتال الجيش في طرابلس

أخبار ليبيا 24 –خاص

أعربت الجالية السورية في طبرق اليوم الإثنين عن استنكارها الشديد لإرسال تركيا بالتعاون مع حكومة الوفاق مرتزقة من سوريا لمقاتلة الجيش الوطني الليبي.

وأدت الجالية السورية وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية طبرق للتعبير عن رفضهم بإرسال مرتزقة باسم الشعب السوري إلى أرض ليبيا.

وأكدت الجالية في طبرق بأنها ضد أي تصرف من هذا النوع وهم براء منهم ومن كل فعل تقوم به المجموعات الإجرامية التركمانية، ذات الأصول التركية.

وأكدت الجالية السورية دعمها لمجلس النواب والحكومة المؤقتة والجيش الوطني الليبي وقيادته.

وأظهرت تسجيلات مصورة ظهور مجموعات من المسلحين “التركمان” السوريين وهم داخل محاور القتال في طرابلس، غير أن حكومة الوفاق نفت ذلك.

وسلّطت تقارير صحفية الضوء على إرسال تركيا مرتزقة من سوريا إلى الساحة الليبية بعد أن قدّمت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا طلبا رسميا إلى تركيا للحصول على دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة الجيش الوطني.

وأكد “المرصد السوري لحقوق الإنسان” المعارض، أن الفصائل المسلحة في سوريا والموالية لتركيا افتتحت مراكز لتسجيل أسماء الأشخاص الراغبين بالذهاب لقتال الجيش الوطني الليبي في طرابلس.

وأفاد المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، بأنه تم افتتاح أربعة مراكز في منطقة عفرين شمال حلب لاستقطاب المقاتلين، ضمن مقرات تتبع للفصائل الموالية لتركيا، حيث افتتح مكتب تحت إشراف “فرقة الحمزات” في مبنى الأسايش سابقاً، وفي مبنى الإدارة المحلية سابقاً تحت إشراف “الجبهة الشامية”، كما افتتح “لواء المعتصم” مكتباً في قرية قيبارية، وفي حي المحمودية مكتباً آخر تحت إشراف “لواء الشامل”.

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