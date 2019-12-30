البرلمان التركي يناقش الخميس تفويض إرسال جنود إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى عقد اجتماع طارئ الخميس القادم، لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

ولفت شنطوب في نص الدعوة التي وجهها إلى النواب، إلى تلقي رئاسة البرلمان، الإثنين، مذكرة من رئاسة الجمهورية من أجل التفويض بإرسال قوات إلى ليبيا، وفق ما نشرت وكالة الأناضول.

وأوضح شنطوب، أن الجلسة الطارئة ستعقد الخميس المقبل، في الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تركيا، وطلب من النواب حضورها، على حد قوله.

والسبت، قالت مصادر في حزب العدالة والتنمية التركي (الحاكم)، إن مذكرة طلب تفويض لإرسال قوات إلى ليبيا قد تتم مناقشتها في البرلمان، الخميس القادم، في ضوء طلب طرابلس الدعم العسكري رسميا، والتطورات في المنطقة.

يشار أن البرلمان التركي كان دخل في عطلة تستمر إلى غاية 7 يناير المقبل عقب مداولات الموازنة.

وقد أكد حزب “الشعب الجمهوري” المعارض الرئيسي في تركيا، رفضه لمشروع قانون يهدف للسماح بنشر قوات تركية في ليبيا، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيفاقم الصراع هناك ويؤدي لانتشاره في المنطقة، بحسب تصريحات نائب رئيس الحزب أونال شفيق أوز.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح الأسبوع الماضي أن حكومته ستسعى إلى موافقة البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج دعما منهم، للتصدي لهجوم تشنه قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر على طرابلس.

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