ماكرون والسيسي يدعوان إلى "ضبط النفس" في ليبيا ويرغبان بالتوصل لاتفاق سياسي أممي

شكل الملف الليبي محور الاتصال الهاتفي الذي جرى الإثنين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وحذر الرئيسان من “أخطار تصعيد عسكري” داعيين جميع الأطراف الداخلية والدولية إلى “أكبر قدر من ضبط النفس”. وأعربا عن رغبتهما بالتوصل إلى “اتفاق سياسي في إطار الأمم المتحدة”. كما اعتبرا أن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها تركيا وليبيا حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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