تدخلات تركية تكشف أوراق اللعبة في ليبيا

تطورات متسارعة تشهدها الساحة الليبية على الصعيد العسكري والسياسي بعد الإعلان عن قيام تركيا بإرسال عناصر سورية للقتال في ليبيا.

حيث أعلن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن وصول 300 مقاتل سوري إلى الأراضي الليبية جميعهم من المكون التركماني السوري.

وقال إن السوريين الذين يقاتلون في ليبيا مرتزقة قاتلوا تحت العباءة التركية في سوريا ولم يكن ولائهم يوماً للشعب السوري، مبينا أن المقاتلين وعدوا بالجنسية التركية ومبالغ مالية كبيرة، ستدفعها حكومة الوفاق وليس تركيا لأن الميزانية التركية لا تسمح بدفع 2500 دولار امريكي لقرابة 1000 مقاتل.

وكشف عبد الرحمن أن المرتزقة السوريين من فرقة السلطان مراد التي ترتكب انتهاكات واسعة بحق أبناء الشعب السوري من سرقة منازل وإعدامات، في عفرين وقامت بتهجير مئات الآلاف من الأهالي نتيجة دعم تركي لهذه الفصائل، كما تورطت في إعدامات ميدانية في رأس العين وتل أبيض وإعدام مواطنة هي رئيسة حزب سياسي لا علاقة لها بالعسكرة.

وأشار عبد الرحمن إلى وجود 4 مراكز جندت نحو 1000 مقاتل في منطقة عفرين مشددا على أن الشعب السوري يرفض هذه الممارسات.

إلى ذلك وقّع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الاثنين، على طلب للبرلمان لإرسال قوات تركية إلى ليبيا ودعا رئيس البرلمان التركي، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير القادم لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

الخطوات التركية أثارت ردود فعل سياسية عديدة حيث بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإيطالي”لويجي دي مايو” تطورات الوضع في ليبيا واتفق الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.

كما بحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجهود الرامية للتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع الليبي وأعربت ألمانيا عن قلقها بشأن التقارير عن خطط تركيا العسكرية في ليبيا.

من جانبه حذر وزير الخارجية التركي من أن الصراع الليبي يهدد بانزلاق البلاد إلى الفوضى وتحولها إلى سوريا أخرى.

فيما نشرت قناة دويتشه فيله الألمانية تقريرا حول انقسام الاتحاد الأوروبي إزاء النزاع في ليبيا وكيف ينعكس هذا الأمر على تفاقم معاناة الشعب الليبي ويساهم في تأجيل حل الصراع في ليبيا.

وقالت قناة دويتشه فيله إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد أن يدعم عسكريا حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها في قتالها ضد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر. وإذا وقع البرلمان التركي على اقتراحه في الأيام القليلة المقبلة فقد يحصل أردوغان على رغبته.

وتقول كلوديا جازيني من المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات بحسب قناة دويتشه فيله “السراج يريد البقاء في السلطة، ولهذا السبب يعتمد على مساعدة تركيا”. لكنها ترى أن هذا يعني أن “المعركة على العاصمة ستتصاعد” ولزيادة تعقيد الأمور تنقسم الدول الأوروبية حول أي جانب إلى آخر في الصراع الليبي. وفي حين أن إيطاليا ودول أخرى تدعم السراج انحازت فرنسا إلى حفتر.