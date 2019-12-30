الزايدي: موقف الليبيين من تركيا التي تتبنى تنظيم الإخوان معروف.. ومعركة طرابلس هي النهائية والفاصلة

ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي إن تركيا تتبنى حالياً تنظيم الإخوان المسلمين الارهابي، مشيراً إلى أن معركة طرابلس هي النهائية والفاصلة بالنسبة لليبيا والوطن العربي.

الزائدي لفت خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن الرئيس التركي يعتقد أنه زعيم المسلمين لذلك سيعمل جاهداً على دعم المعركة حتى لا يقوض هذا التنظيم.

وأكد على أن ما جرى في المنطقة هو مخطط صهيوني بالإضافة إلى أن جماعة الإخوان تتاجر بالعملية السياسية المترابطة الصهيونية الانجليزية التي أوصلت الوطن العربي لما هو عليه وتحاول دائماَ ضرب الإسلام والوطن العربي بغرض تفتيته وتقسيمه.

ونوّه إلى أن طرابلس محكومة بالعصابات الإرهابية وبالتنظيمات والمليشيات الإجرامية المسلحة الإرهابية مما يجعل المعركة في طرابلس بالنسبة لليبيين معركة حياة أو موت فإما تعود إمكانية بناء دولة ليبيا جديدة وطنية مستقلة ذات سيادة أو يبقى الحال كما هو عليه من فوضى وإجرام.

الزائدي دعا كل من يريد تسجيل نفسه في صفحات المجد الليبي إلى مقاومة العبث التركي و الارهابي و الجماعات الاسلامية، متمنياً من الليبيين بأن ينأوا بأنفسهم عن هذا الوضع الذي وصفه بـ”المخزي والمسيء”.

وإستطرد حديثه:”السراج و حكومته و مجلسه الغير شرعي من خول أردوغان بالدفاع عن الشرعية ؟ الحكومة الليبية الشرعية تدافع عن نفسها إن كانت مشروعه، أن ينصب اردوغان نفسه في كل وقاحة وقلة أدب و عدم إحترام للقوانين والاعراف الدولية ويقول أريد الدفاع عن حكومة الشرعية هؤلاء يدافعون عن الارهاب والارهابين”.

وأشار إلى أن كل من الجزائر و تونس و حتى النيجر يدركون بأن العبث الإرهابي في ليبيا ضرب القارة الافريقية كلها، مضيفاً :” للأسف جاء الوقت الذي يأتي به الليبيين بمجرمين أياً كانت الاسباب هل يعقل هذا ؟ مصراته ليس من المعقول أن تأتوا بمجرمين عبارة عن خليط بين الأتراك و بقايا دواعش العراق ويعلم أهالي طرابلس عدد البنقلادش الذين جاء بهم عبد الحكيم بلحاج و اعطاهم ارقام و طنية، طرابلس مليئة بجنسيات أخرى”.

وحث جميع الليبيين على الوقوف مع الجيش لأنه يدافع عن ليبيا والكرامة الليبية والشعب فلا يوجد مبرر واحد لتقاعس كل ليبي عن الوقوف مع القوات المسلحة، معتبراً أن الحياد في المعارك الفاصلة يعد مشاركة مع الجانب الآخر خاصة أن الطرفين معروفين فهناك طرف ارهابي مجرم خطير دولي ومدعوم من قوة إرهابية وممول منها أما الطرف الآخر هو القوات المسلحة والشعب الليبي بشكل عام.

كما تابع قائلاً:” الحياد بالنسبة للدول لا اعتقد أن اردوغان يفعل شيء إلا إذا وافقته إسرائيل أما موقف دول الجوار كتونس والجزائر ومن يرفع شعار الحياد فتونس بها نظام اخواني تديره النهضة وتمسك مفاتيح الدولة التونسية والجزائر ليست محايدة ولاتصرف بعقلانية ومنطقية أما مصر فالعملية بأساسها موجه لمصر لضرب الجيش المصري وبشأن الدول الأوروبية فقد تغيرت ولم تعد محايدة كايطاليا وبريطانيا”.

وشدد على أن المعركة الحالية ليست معركة أشخاص، لافتاً إلى أنه في حال تدخلت تركيا بقوتها الكاملة سيؤدي ذلك لتأجيل حسم المعركة لكنها ستحسم بالنهاية لأن الليبيين يقفون مع الجيش بكل قوة.

وعن تبرير البعض للمساعدة التركية لحكومة الوفاق بالقول أن الحقبة التركية في ليبيا ليست مظلمة لهذه الدرجة عبق مبيناً ” أن هذه الأمور مثيرة للسخرية لأن العصر العثماني في تركيا وغيرها كان عصر ظلام دامس، أما الاسطول هذا أسطول تركي وليس ليبي والليبيين كلهم بقبائلهم معروف موقفهم من النظام التركي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية