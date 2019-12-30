التكبالي: السراج دميه في يد الأتراك وغيرها من الدول التي لا تريد لليبيا الإستقرار

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي على أن حكومة الوفاق أكثر حكومة ساندت الإرهاب في ليبيا، مشيراً أنه على كل الدول التي تؤيدها معرفة أن حكومة الوفاق و فائز السراج ليس إلا دمية في يد الأتراك و غيرها من الدول التي لا تريد لليبيا الإستقرار.

التكبالي لفت خلال مداخلة عبر السكايب لبرنامج”غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه سيتم مقاومة ومنع المليشيات القادمة و غيرها من الدواعش من الدخول للبلاد وهزيمتها من قبل الجيش كما تم هزم غيرها.

وتابع قائلاً:”الفيديوهات نشلات كورقة اختبار ليرون رد الفعل الذي سيحدث عندما يرى الليبيين هؤلاء الدواعش و المرتزقة هم يريدون القول أنهم ليسوا حقيقة و لكن شهود العيان رأوهم ينزلون من الطائرات و الأسلحة أيضاً تأتي من مطار معيتيقة، القوات المسلحة فرضت حضر على كل الطائرات العسكرية و ليست المدنية هؤلاء اتخذوا الطائرات المدنية لتنقل الدواعش و الإرهابين، الجيش العربي الليبي ليس له أن يضرب طائرة مدنية كالافريقية و الليبية و ليس على الجيش أن يضربها”.

وشدد على أن الإخوان المسلمين من أخبث التنظيمات الإرهابية في العالم العربي، مضيفاً أنهم “يقومون بشيء آخر بعد فشلهم في إنتخاباتهم وشعبيتهم حيث يأتون بالأتراك متذرعين بتنظيمات أخرى لا تتبه لهم وكل من يتستر بالدين هو خائن ولا يريد لليبيا أن تستقر”.

أما بشأن موقف الكتائب و المجموعات التي كانت تسيطر على طرابلس في وقت ماضي وتلاحق الجماعات المتطرفة أوضح أنهم قاتلوا جنباً لجنب مع الأجانب و المرتزقة في بنغازي و درنة لذلك لا يضرهم القتال بطرابلس مع من يأتون من كل فج في الأرض.

وكشف عن تواصل بعض الشرفاء الراغبين بالإنشقاق عن حكومة السراج والوقوف لجانب الجيش حيث يتم التعامل معهم بسرية تامة، مؤكداً على أن هذه المليشيات ستنهار تماماً عندما يقترب الجيش من العاصمة أكثر.

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