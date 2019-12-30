سلامة يُعلّق على وصول سوريين إلى طرابلس

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، إن التدخل الأجنبي في ليبيا ازداد بالفترة الأخيرة خاصة من تركيا وروسيا، في وقت أثبت المجتمع الدولي عجزه عن حل الأزمة.

واعتبر سلامة، في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، مذكرتي التفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا، وعزم الأخيرة إرسال قوات إلى ليبيا، جانبا من دعم أنقرة القوي للوفاق، مشيرا إلى تقارير تتحدث عن وصول مجموعات مسلحة من المحتمل أن تكون قادمة من سوريا لدعم حكومة الوفاق.

وأضاف سلامة، أن تركيا ضاعفت مؤخراً من تهديدات التدخل في ليبيا لدعم حكومة الوفاق، كرد فعل على زيادة مشاركة مرتزقة روس في معارك طرابلس لجانب الجيش الوطني.

وعبّر سلامة عن خيبة أمله لأن مجلس الأمن لم يتمكن من إصدار قرار يضمن وقف إطلاق النار في ليبيا بعد مرور 9 أشهر من القتال في طرابلس، مبينا أن هذا يؤدي إلى مضاعفة التداخل الخارجي وتفاقمه.

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