شركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية تبحث الميزانيات التشغيلية المقترحة

عقد اليوم الإثنين اجتماع الجمعية العمومية لشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية للعام 2019، بمقرّ المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.

وأوضح المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، استعراض أنشطة الشركة المختلفة في برامج هندسة المشاريع وإدارة العمليات خلال العام 2019 ، والقوائم المالية للشركة، وخططها وبرامجها المستقبلية للعام 2020، بالإضافة إلى الميزانيات التشغيلية المقترحة لذلك.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع المخطط تنفيذها وأهمها استعداد الشركة لمساهمتها في مشروع تطوير القطع البحرية أ ، هـ ، إعداد الدراسات الهندسية لمشروع تزويد محطة الخليج البخارية بمدينة سرت بالغاز وغيرها من المشاريع بالإضافة إلى خطط التدريب والتطوير لكافة العاملين بالشركة، والاستماع إلى تقرير هيئة المراقبة والملاحظات الواردة به.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة تقنية ليبيا، أن الشركة تسعى لتدريب وتهيئة كوادر تساهم في خدمة قطاع النفط بشكل خاص وقطاع الطاقة عامة، وشدد على الدور الهام الذي لعبه افتتاح فرع الشركة بمدينة بنغازي في أكتوبر الماضي في تحقيق مستهدفات الشركة.