مسؤول تركي يكشف مُخطط إرسال مقاتلين سوريين لليبيا

تتسارع الأحداث على الساحة الليبية خاصة مع اقتراب إرسال تركيا قوات إلى طرابلس لدعم قوات حكومة الوفاق، وفي آخر المستجدات، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، الاثنين، عن 4 مصادر تركية أن الحكومة التركية تدرس الدفع بمقاتلين سوريين موالين إليها لساحات المعارك في طرابلس.

وأبلغ واحد من المصادر بأن تركيا تميل لفكرة إرسال مقاتلين سوريين إلى ليبيا، فيما أكدت المصادر التي طلبت من “رويترز” عدم كشف هويتها، أن أنقرة لم ترسل بعد مقاتلين سوريين في إطار خطتها لدعم حكومة الوفاق.

وأفاد مسؤول تركي كبير أن بلاده لا تقوم حاليا بإرسال مقاتلين من المعارضة السورية إلى ليبيا، مبينا أن أنقرة تعمل الآن على تقييم الوضع لاتخاذ القرار، وأنها تتجه فعلا لتطبيق هذا الخيار لكن لم يتم حتى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن عدد الأفراد الذين سيتم إرسالهم إلى ليبيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن تركيا تواصل تحشيد المسلحين السوريين بمعسكراتها في مدينة عفرين حيث وصل عددهم إلى أكثر من 1600 مقاتل.

وذكر المرصد السوري المهتم بمتابعة ورصد مراحل التجنيد، أن الدفعة الجديدة من المسلحين الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية تكونت من مقاتلي فصائل “السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم” الموالية لتركيا.

وتزامنت معلومات المرصد مع انتشار تسجيلات مصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر مقاتلين سوريين يُعتقد أنهم في أحد محاور القتال في طرابلس.

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