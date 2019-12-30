رفض مصري إيطالي للتدخل العسكري في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، رفضهما أي تدخلات عسكرية أجنبية في الساحة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ، في بيان، إن الوزيرين اتفقا على أن هذه التدخلات من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.

وذكر البيان أن الاتصال تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزيران على ضرورة العمل على تكثيف الجهود في سبيل استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مع رفض التدخلات العسكرية الأجنبية في الساحة الليبية، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية، وفي إطار مسار برلين السياسي.

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