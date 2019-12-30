دعا رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعية العامة للبرلمان إلى اجتماع يوم 2 يناير المقبل لمناقشة مذكرة رئاسية حول تفويض إرسال جنود إلى ليبيا.

وبحسب “سبوتنيك” أفادت وكالة الأنباء التركية بإحالة مذكرة تفويض إرسال جنود أتراك إلى ليبيا إلى رئاسة البرلمان التركي، لمناقشتها وعرضها على المجلس.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا، ستحال إلى البرلمان، الإثنين موضحا أنه علم من مصادر في رئاسة الجمهورية، أن المذكرة ستحال إلى البرلمان، اليوم، مذيلة بتوقيع الرئيس.