سلامة: اتفاق السراج وتركيا يمثل تصعيدا للأزمة

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إن الاتفاقين العسكري والبحري الموقعين وتصريحات السلطات التركية بإرسال قوات إلى ليبيا زادت التصعيد في ليبيا.

سلامة وفي لقاء مع صحيفة لوموند الفرنسية عبر عن أسفه لعجز مجلس الأمن عن التوصل إلى قرار بوقف إطلاق النار في ليبيا بعد تسعة أشهر من المعارك، وندد بتدويل الأزمة، حسب قوله.

وأضاف المبعوث الأممي أن الاتفاقيات التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا تمثل تصعيدا للنزاع بتوسيع نطاقه ليشمل مناطق بعيدة عن ليبيا، وأسهمت في تسريع تدويل الأزمة وتمددها إقليميا خاصة على المستوى البحري .

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