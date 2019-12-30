التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج اليوم الإثنين رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق.

وبينت حركة مشروع تونس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مرزوق أكد خلال اللقاء على أنّ كافّة القوى الوطنيّة التونسيّة الحيّة ترفض التدخل العسكري الأجنبي بليبيا وتأمل في أن يعمّ السلام في كافة أنحاء ليبيا الشقيقة وأن يدحر الإرهاب وتتغلّب الحلول السياسية على سواها، مشدّدا على ترابط المصير بين البلدين.

ولفت مرزوق إلى توضيح رئاسة الجمهورية التونسيّة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو توضيح أكّد رفض انضمام تونس لأحلاف تعادي مصالح الشعبين اللّيبي والتونسي مفنّدًا بذلك تصريحات تركيّة وأخرى لأطراف ليبيّة.