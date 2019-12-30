لجنة وزارة التعليم المكلفة بسد العجز تعقد اجتماعا موسعا ببلدية القبة

عقدت لجنة وزارة التعليم المكلفة بسد العجز اجتماعا موسعا في بلدية القبة، ضم مراقبي التربية والتعليم، ومديري مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والتفتيش التربوي بعدد من البلديات.

الاجتماع نوقشت خلاله عدة مواضيع أبرزها آلية الاستفادة من غير الحاصلين على مؤهل علمي، وإيجاد آلية لسد العجز في الجداول وبشكل عاجل، وضرورة استكمال الملاكات الوظيفية بالمنظومة، إضافة إلى توضيح الآلية الممكنة لضم المعلمين الذين لا يحملون أرقاما وطنية أو الذين لا يتقاضون مرتبات.

كما تم التأكيد على دور التفتيش التربوي وضرورة الزيارة الميدانية للمدارس.

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