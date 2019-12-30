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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

30 December, 2019

افتتحت اليوم الإثنين وحدة تفتيت الحصى بمستشفى طرابلس الجامعي لتدخل هذه التقنية الخدمة من جديد في ثاني مستشفى بالعاصمة طرابلس بعد بمستشفى طرابلس المركزي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن تقنية تفتيت الحصى بالموجات التصادمية إحدى التقنيات العلاجية المتوفرة قبل أكثر من 7 سنوات داخل مستشفى طرابلس المركزي ومستشفى طرابلس الجامعي، إلا أن الأجهزة التي كانت تستخدم آنذاك خرجت عن الخدمة بسبب انتهاء العمر الافتراضي لها لتقتصر أساليب تفتيت حصوات الكلى في القطاع العام على الجراحة أو التنظير.

وكان مستشفى طرابلس المركزي قد تسلم جهاز تفتيت حصى حديث ألماني كما استكملت الوزارة تسديد مستحقات الشركة الموردة لجهاز تفتيت الحصى بمستشفى طرابلس الجامعي، إذ لم يجري تسديد ثمن الجهاز الذي تسلمه المستشفى منذ عام 2013.

وتعمل تقنية تفتيت الحصى بالموجات التصادمية على تفتيت حصى الكلى والحالب والمثانة البولية بدون جراحة أو تنظير من خلال الموجات الموجهة من خارج الجسم، ويتم ذلك بعد تحديد موقع الحصوة بدقة متناهية بواسطة الجهاز، ثم تنقل المعلومات عن مكان الحصوة وأبعادها إلى الحاسوب ليتم إصدار موجات تصادمية من الجهاز إلى الحصوة من خارج الجسم، ويتم تركيز طاقة الموجات في نقطة واحدة فتتفتت الحصوة تحت تأثير الطاقة الكثيفة الصادمة المطبقة عليها دون أي ضرر على الجهاز البولي أو أي أنسجة في الجسم.