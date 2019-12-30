اجتمع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق خالد مازن اليوم الإثنين برئيس المجلس التسييري لبلدية العزيزية الطاهر أكشير.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع بحث الصعوبات والعراقيل التي تعاني منها البلدية ووضع التدابير والحلول لهذه المشاكل لحلحلتها كما أستعرض رئيس المجلس البلدي الأوضاع الأمنية داخل نطاق البلدية.

وجدد وكيل الوزارة التأكيد على حرصه على حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات.