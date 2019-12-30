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تعليمات من باشاغا بشأن استخراج الجوازات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، على ضرورة تسهيل استخراج جوازات السفر للمواطنين وفق ضوابط معدة لهذا الشأن، وعلى ضرورة تطوير نظام جواز السفر من خلال لجنة تشكلت بهذا الخصوص.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باشاغا برئيس ونائب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس لجنة تطوير نظام جواز السفر ورئيس مكتب الجنسية، الاثنين.

ووفق بيان لـ”داخلية الوفاق” فقد طالب باشاغا خلال الاجتماع بمراعاة ظروف المواطنين من خلال استخراج الجوازات العاجلة للمرضى وكبار السن.

من جهتهم أعطى المشاركون بالاجتماع شروحاً وافية للوزير حول عمل لجنة تطوير جواز السفر باعتباره وثيقة مهمة لليبيين تحافظ على مكانتهم خلال تنقلهم داخل دول العالم أجمع.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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